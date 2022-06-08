الكاظمي يبحث مع "الناتو" عمل بعثة الأطلسي في العراق - صورة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع القائد الجديد لبعثة حلف "الناتو" للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، عمل البعثة والسبل الكفيلة لتطويرها.

وأشار بيان صدر عن مكتبه، إلى أن "الكاظمي أكد على أهمية تعزيز التعاون مع حلف الناتو في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتطوير كفاءتها على المستوى المؤسساتي، ورفع مهارات الأداء لأفراد القوات الأمنية".

من جهته، أوضح إيانوتشي "أهمية العلاقة مع العراق، كونه بلدا محوريا في المنطقة والعالم، وأن استقراره سينعكس إيجابا على الاستقرارين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "بعثته على استعداد للعمل وفق أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية"، مثمنا "الدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في هذا الإطار".

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المصدر: المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء العراق