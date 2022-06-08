اشتيه: إسرائيل تريد تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إن إسرائيل تريد السيطرة على المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى كنيس يهودي.

وخلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، الذي يعقد بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، قال اشتيه: "إسرائيل بغض النظر عن المسميات: تقسيم زماني، تقسيم مكاني، تقسيم هوائي، إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي، إسرائيل تريد أن تحول المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي".

وأشار إلى أنه "على مدار التاريخ و55 سنة من الحفريات الإسرائيلية، لم يثبت أن هناك هيكلا (يهوديا) في مدينة القدس"، مذكرا أن الفلسطينيين يطالبون باستمرار "الوضع الراهن" في القدس، الذي يشمل المقدسات الإسلامية، والمسيحية.

ولفت إلى وجود تنسيق أردني فلسطيني "على أعلى مستوى، ليس فقط اتفاقيات موقعة إنما ممارسات يومية من أجل حماية هذه المقدسات"، معربا عن شكره "لكل من ساعد الفلسطينيين"، وخص بالذكر الأردن وتركيا، مشيرا إلى "المسؤولية الجماعية عن المدينة".

المصدر: "عرب 48"