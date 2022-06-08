 
مباشر

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t71b

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تعميما بمنع غير السعوديين من المخالفين لنظام العمل ولا يملكون تراخيص نظامية الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

ورصدت الهيئة مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك "عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية" ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.

وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين مقيمين وزائرين، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، داعيتين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية.

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا