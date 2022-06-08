مصر.. تطورات جديدة في واقعة تصوير السيدات في دورة مياه "ماكدونالدز"

قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل مدير مطعم "ماكدونالدز" بالساحل الشمالي، على ذمة التحقيق في واقعة تصوير السيدات بحمامات المطعم.

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وأصدرت النيابة قرارها بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير السيدات داخل حمامات المطعم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال مصدر إن المتهم يدعى عبدالحافظ، يبلغ من العمر 25 عاما، يعمل في المطعم خلال فترة الصيف.

وأضاف المصدر أن الواقعة وقعت يوم الإثنين 6 يونيو، وتم القبض على العامل، وبفحص تليفونه عثر على أكثر من 75 فيديو لتصوير مناطق حساسة في السيدات في أثناء ترددهم علي دورات المياه.

وقالت نسرين مصورة الفيديو إن اللي اكتشفت الواقعة زوجة أخيها وشقيقتها كانت في انتظارها لدخول الحمام بعدها.

وأضافت أن المحضر محرر باسم زوجة أخيها، لأنها هي التي تم تصويرها في الفيديو.

المصدر: القاهرة 24