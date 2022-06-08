مصر.. إخلاء سبيل عدد من المتهمين بالتأثير على الأمن القومي

قال المحامي المصري، نبيه الجنادي، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل 10 متهمين، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة غير قانونية.

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وأوضح المحامي أن المفرج عنهم هم: "أسامة عصام إسماعيل فرج، ومحمد صلاح الدين عباس حسانين، ومحمد عبد الله علي عبد الله عامر، وأبو زيد محمد عبد السلام عبد الجواد، والسيد فاروق السيد محمد، وعلي علي البسيوني الجمل، ومحمود محمد عبد الغني يوسف، وعلي إبراهيم خليفة نوفل، ومحمد أحمد عبد الواحد حسين، محمد عادل صدقي ثابت".

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المصدر: القاهرة 24