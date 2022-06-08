الجزائر: ضبط كميات ضخمة من المخدرات قادمة من المغرب

قالت الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء إن الجيش نفذ خلال الفترة من 1 إلى 7 يونيو عدة عمليات نوعية أسفرت عن توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر البلاد.

وأضاف البيان إنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 17 تاجر مخدرات.

وأفادت بأن القوات أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 5 قناطير و72 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 138717 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى أوقف الجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، 101 شخص وضبط 24 مركبة و104 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 7 أشخاص وضبط 5 بنادق صيد و3000 خرطوشة و11521 وحدة من مختلف المشروبات و51.7 طن من النفايات النحاسية و30 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة والشلف والبويرة والمسيلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 98348 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية