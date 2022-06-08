مسؤول عسكري إسرائيلي: "حزب الله" يضاعف بناء مواقعه الأمامية على الحدود وسنقاتل بقوة جوا وبرا وبحرا

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، إن "حزب الله" اللبناني يضاعف خلال الفترة الأخيرة بناء مواقعه الأمامية على الخط الحدودي.

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وفي كلمة له، أشار أمير برعام إلى الوضع الأمني بالشمال قائلا: "في الفترة الأخيرة تضاعف بناء المواقع الأمامية لـ"حزب الله"..هنا على الخط الحدودي..نحن نرى نشطاء "حزب الله" يصلون الى منطقة السياج الحدودي، نحن نعرفهم..أسماءهم، ومن أين يأتون وأين يعملون، وسيأتي اليوم الذي سيدفعون فيه الثمن".

وشدد برعام على أن "الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات عن كثب وسيواصل تحسين أداء وجهوزية قواته لمواجهة احتمال اندلاع معركة على الحدود".

وأكد أن "قوات الجيش الإسرائيلي ستقاتل بقوة جوا وبرا وبحرا ضد أهداف العدو بالقرب من الحدود وفي عمق الأراضي اللبنانية".

المصدر: "I24"