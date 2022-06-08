عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب الليبي لحضور جلسة رسمية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس، إلى حضور جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل 14 يونيو.

إقرأ المزيد

وبحسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في "تويتر"، ستعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة سرت.

#دعوة_انعقاد_جلسة

السيد رئيس مجلس النواب يدعو السادة الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد الثلاثاء المُقبل الموافق 14 يونيو 2022.م في مقر مجلس النواب بمدينة سرت #عبدالله_بليحق#المتحدث_الرسمي_باسم_مجلس_النواب_الليبيpic.twitter.com/VIjk3zXM9J — Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) June 7, 2022

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قد عقد في 31 مايو الماضي اجتماعا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، جدد خلاله اقتراحه بضرورة عمل الحكومة من سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية.

ووفق ما نقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية، باشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، أعمالها من مقرها في مدينة سرت، حيث عقد رئيسها اجتماعا تشاوريا مع أعضاء الحكومة بالمقر الكائن في مجمع قاعات واغادوغو، في وقت تشهد فيه البلاد حالة انسداد سياسي مع انقسام حكومي، بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وفق خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، التي تنتهي في 22 يونيو الجاري.

المصدر": "بوابة الوسط"