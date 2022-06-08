قطر تضيء برجي لوسيل بعبارة تندد بالإساءة إلى النبي محمد

أضاءت قطر برجي لوسيل في قطر بعبارة "إلا رسول الله" ضمن حملة تنديد بتصريحات "مسيئة" للنبي محمد أطلقها مسؤولون في الحزب الحاكم بالهند.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لبرجي لوسيل، وهما "يتزينان بعبارة إلا رسول الله".

#شاهد | برجا لوسيل في العاصمة القطرية #الدوحة يتزينان بعبارة "إلا رسول الله" دفاعاً عن النبي الكريم بعد إساءات من جانب مسؤولَين في حزب "بهاراتيا جناتا" الحاكم في #الهندpic.twitter.com/1EoBZ57UuF — Aziz (@Aziz99808668) June 8, 2022

اضاءة برحي لوسيل في #قطر بعبارة "إلا رسول الله" pic.twitter.com/nZT05qbudW — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 8, 2022

ويأتي ذلك بعد أن أثارت تصريحات "مسيئة" للنبي محمد أطلقتها نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، وزميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية، غضبا واسعا لدى المسلمين، وردود أفعال دولية.

المصدر: RT