 
مباشر

قطر تضيء برجي لوسيل بعبارة تندد بالإساءة إلى النبي محمد

أخبار العالم العربي

قطر تضيء برجي لوسيل بعبارة تندد بالإساءة إلى النبي محمد
Gettyimages.ru PA Images
الدوحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6x0

أضاءت قطر برجي لوسيل في قطر بعبارة "إلا رسول الله" ضمن حملة تنديد بتصريحات "مسيئة" للنبي محمد أطلقها مسؤولون في الحزب الحاكم بالهند.

إقرأ المزيد
متجر كويتي يواجه الهند بطريقته الخاصة ردا على تصريحات
متجر كويتي يواجه الهند بطريقته الخاصة ردا على تصريحات "مسيئة" للنبي محمد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لبرجي لوسيل، وهما "يتزينان بعبارة إلا رسول الله".

ويأتي ذلك بعد أن أثارت تصريحات "مسيئة" للنبي محمد أطلقتها نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، وزميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية، غضبا واسعا لدى المسلمين، وردود أفعال دولية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا