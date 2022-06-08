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"فتح" تنفي صحة الأنباء عن وفاة محمود عباس

أخبار العالم العربي

Sputnik
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صرح المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، بأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "عار عن الصحة تماما".

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مسؤول فلسطيني ينفي صحة الأخبار المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس
مسؤول فلسطيني ينفي صحة الأخبار المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس

وأكد القواسمي في تصريحات صحفية، أن الحركة تنفي ما نشر في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الرئيس بصحة جيدة.

ونهاية الأسبوع الماضي نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ صحة الأخبار المتداولة حول صحة عباس، مشيرا إلى أنه "يزاول عمله كالمعتاد".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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