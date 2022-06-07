وفاة المذيعة السودانية لينا أنور بعد أزمة صحية مفاجئة (صور)

توفيت المذيعة السودانية لينا أنور يوم الثلاثاء، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة.

وقبل وفاتها بوقت قصير تعرضت لأزمة صحية وتم نقلها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض لكنها فارقت الحياة.

وأثار نبأ وفاة لينا أنور، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية سودانية رفيدة ياسين على نبأ وفاة لينا أنور: "رحلت في هدوء بعدما عانت من المرض"، بينما قالت الإعلامية داليا طاهر "إن المذيعة الراحلة كانت تتميز بنبل الأخلاق".

يذكر أن لينا أنور من مواليد 1992 وكانت تدرس الصحافة في السودان قبل أن تصل إلى العمل التلفزيوني.

وأثبتت الشابة الراحلة تميزها ومهارتها في العمل الإعلامي، وعملت في عدد من الإذاعات قبل عملها في قناة "الشروق" الفضائية، على ما قالت مواقع إخبارية سودانية.

الزميلة الإعلامية السودانية لينا أنور عاشت في هدوء ورحلت بدون ضجيج..اللهم ارحمها واغفر لها وعوض شبابها الجنة واجعل معاناتها مع المرض كفارة لها…#السودانpic.twitter.com/S507KJTdVK — رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) June 7, 2022

وفاة الزميلة الخلوقة لينا أنور..

إنا لله وإنا إليه راجعون ..اللهم أكرم نزلها ووسع مرقدها وأسكنها فسيح جنانك ..دعواتكم لها بالرحمة 🙏#السودانpic.twitter.com/86xk2xNRHF — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) June 7, 2022

تنعى قناة النيل الازرق بمزيد من الحزن و الأسى وفاة المذيعة لينا انور رحمها الله ،،، pic.twitter.com/AjtHLXQBZW — Mohamed Fadl محمد فضل🇸🇩🇱🇺🇬🇧 (@MohamedKonj555) June 7, 2022

المصدر: وسائل إعلام سودانية