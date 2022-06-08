سوريا.. "الإدارة الذاتية" تسجن عضوة الهيئة المركزية لـ"حزب التحالف الوطني الديمقراطي" (صورة)

نشر حزب "التحالف الوطني الديمقراطي السوري" مساء الثلاثاء بيانا قال فيه إن عضوة الهيئة المركزية جيهان خضرو، حبست تعسفيا من قبل الأجهزة الأمنية في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأكد الحزب أنها سجنت بشكل تعسفي ودون وجه حق أو أية أدلة دامغة ودون أي دور عادل للقضاء.

وجيهان من مؤسسي حزب "التحالف الوطني الديمقراطي السوري" وإحدى الكوادر المؤسسة والقيادية لمؤسسات الإدارة الذاتية وتترأس حاليا هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

هذا وذكر الحزب: "لأننا نؤمن بالديمقراطية وبمبادئ حقوق الإنسان السامية وخاصة حقوق المرأة قبل كل شيء فإننا ندين هذا العمل غير القانوني وغير الأخلاقي والذي يتنافى مع أبسط مبادئ وقواعد الاجتماعية بحق جيهان كونها قائمة على رأس عملها".

وأضاف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وخصوصا أنها أحد الكوادر النسائية التي ناضلت وضحت جنبا إلى جنب مع الرجل خلال العشر سنوات الماضية ولم تدخر من وقتها وجهدها تجاه ما يتطلبه الواجب الوطني والأخلاقي.

وذكر الحزب أنه ونتيجة لعملها الدؤوب ونضالها تم ترشيحها من قبل الحزب لتقود هيئة المرأة في الإدارة الذاتية.

وتابع الحزب قائلا: "لأنها تتكلم باسم النساء وتدافع عن حقوق المرأة ولا يلومها لومة لائم في قول كلمة الحق والدفاع عن قضايا المرأة المحقة، فقد تعرضت لمجابهة سلبية من قبل بعض المتنفذين ضمن الإدارة لكسر إرادتها والتشهير بها من خلال إلصاق تهم غير واقعية بحقها وتوقيفها وحبسها دون أي سابق إنذار ودون أن يسمح لها بتوكيل محامي للدفاع عنها أو إعلام حزبها الذي قام بترشيحها للإدارة".

وطلب الحزب من القائمين على مؤسسات الإدارة الذاتية برد اعتبار للاعتداء الذي حصل بحق شخصها وببيان يوضح سبب حبسها دون مراعاة احترام شخصية الإنسان وكينونته ودون مراعاة أدنى القوانين المعمول بها في العالم.

كما طالب الإدارة بمتابعة القرارات التي تتعلق بإجراءات التوقيف التعسفية دون الاستناد إلى القوانين ومبادئ حقوق الإنسان وقواعد العدالة الاجتماعية المعمول بها دوليا، وذلك حرصا على المكتسبات وتضحيات الشهداء.

/ hawarnews

المصدر: RT