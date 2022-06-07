"لجنة أطباء السودان المركزية" تتهم قوات الأمن بدهس طفلة بالخرطوم ما أدى لوفاتها

اتهمت "لجنة أطباء السودان المركزية" القوات الأمنية بدهس طفلة في العاصمة الخرطوم في الخامسة من عمرها ما أدى لوفاتها.

وقالت اللجنة في بيان لها: "ارتقت قبل قليل الطفلة روان طارق إلياس (5 سنوات) إثر إصابتها نتيجة التعرض للدهس بواسطة عربة تتبع للقوات النظامية في منطقة الكلاكلة بمدينة الخرطوم"، مشيرة إلى أنه "بهذا يرتفع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 16 طفلا، ويرتفع العدد الكلي لشعبنا الذين أحصتهم اللجنة...إلى 101 شخص".

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ودعت سفارات 11 دولة، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، في بيان مشترك، نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السلطات إلى "اتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة، مثل ضمان إنهاء فعال لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، وإلغاء القرارات المتعلقة بالطوارئ، وضمان التقدم في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن الموقوفين بسبب آرائهم السياسية بموجب قانون الطوارئ".

وكانت السلطات السودانية الحالية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد والإفراج عن عديد من المعتقلين السياسيين، لكن قوى الحرية والتغيير أشارت إلى أنه رغم تلك الخطوات "استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

المصدر: "سبوتنيك"