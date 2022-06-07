لواء شرطة مصري: عناصر الحكمة الثلاثة تنطبق على روسيا وبوتين

علق وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق في مصر، اللواء خيرت شكري، في تصريح لـRT على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحق موسكو في حماية أمنها القومي.

وقال اللواء خيرت شكري "عندما أتابع الموقف الروسي من العملية العسكرية وأتأمل الحكمة التي تقول "القوة تخلق الحق وتحميه"، أجد أن عناصر الحكمة الثلاثة "قوة - حق - حماية" تنطبق على روسيا، كأن "الحكمة" تعني بالفعل العملية العسكرية، فروسيا القوية تملك الحق في التدخل في أوكرانيا وعليها حماية حقها، وهو ما يحدث الآن.

وأضاف: "قد يكون للعملية العسكرية الروسية رغم أنها معركة محلية حتى الآن بين دولتين وليست عالمية، تأثير سلبي عالمي، فقد وضعت شعوب العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة.

وتابع قائلا: "لكن سواء حرب محلية، أو قد تصبح عالمية، فإن العالم على رقعة الشطرنج ستتغير، وسيتم إعادة ترتيب القطع من جديد، بحيث تتوائم مع النظام العالمي الجديد، الذي ستكون فيه روسيا والصين لهما شأن آخر على الساحة العالمية.

وصرح المسؤول المصري السابق: "كلامي ليس تقليل من شأن الأمريكان وقوتهم، ولا حلف الناتو، لكن هو قراءة لمشهد أرى فيه روسيا والصين لهما شأن آخر لا يستهان به على الساحة العالمية، تسحب فيه البساط من تحت أقدام الأمريكان كقوة أحادية".

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد قوي وشجاع ووطني، لا يتردد في اتخاذ القرار القوي عندما يشعر بخطر يهدد أمن بلاده القومي، قد يراه البعض في قراره بالتدخل عسكريا في أوكرانيا متهورا، لكن الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن روسيا الآن غير الاتحاد السوفياتي السابق، وأنها تملك أدوات التحدي والتحالفات التي تجعلها تقف أمام الأمريكان ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه ورغم العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا على روسيا، ففي المقابل فرضت روسيا على أوروبا وأمريكا عقوبات مؤلمة اقتصاديا وسياسيا بالتنسيق مع حلفائها.

واختتم تصريحاته بالقول: "قرأت في السابق كتاب يحمل عنوان "العظماء 100 في التاريخ" يتحدث عن شخصيات لها تأثير على البشرية سواء بالإيجاب أو السلب، اليوم نستطيع أن نضيف لهم شخصية جديدة لتصبح مائة وواحد، إنه الرئيس فلاديمير بوتين".

القاهرة - ناصر حاتم