العراق.. قوى شيعية وسنية وكردية تجتمع لبحث مسار تشكيل الحكومة

عقد "الإطار التنسيقي" في العراق اليوم الثلاثاء اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني.

واستعرض الاجتماع الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به "إلى الأفضل بمشاركة باقي القوى الوطنية".

وطالب المجتمعون بضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد، وفقا للبيان.

واتفقت الأطراف المجتمعة على أهمية "تنسيق المواقف من أجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد".

وشدد الجميع على ضرورة "مواصلة المساعي لتحقيق الأولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور".



المصدر: RT