لواء مصري يحذر من هجرة الخبرات المصرية بعد واقعة أثارت الرأي العام

علّق وكيل مباحث أمن الدولة المصرية السابق اللواء خيرت شكري على قرار بطل العالم في "الأسكواش" المصري محمد الشوربجي باللعب تحت علم بريطانيا، الذي أثار جدلا واسعا في مصر.

وقال اللواء شكري في تصريح خاص لـRT إن "موضوع المصري محمد الشوربجي بطل العالم في لعبة الأسكواش هام وخطير، فقد أعلن حصوله على الجنسية البريطانية ويعتزم اللعب ودخول البطولات القادمة بإسم بريطانيا، صاحبة الفضل عليه في وصوله للعالمية وحصوله على كأس بطولة العالم أكثر من مرة".

وأضاف: "أصيب الشعب المصري بصدمة من قرار الشوربجي و بدأت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تكيل له الاتهامات وخيانة الوطن، رغم وجود بوادر سابقة له في حديثه بعد كل بطولة رفع كأسها بعدم الاعتراف بدور مصر في وصوله للعالمية، أو التعامل معها "كوطن " باعتباره بطل عالمي، حقق ما لم يحققه مصري أخر في تاريخ الرياضة المصرية، فقد رفع كأس بطولة العالم للعبة الاسكواش مرات عديدة، لم تقابل بالتقدير المناسب من قبل الدولة بالصورة التي تتسق مع حجم الانجاز.. فكان قراره".

وأشار إلى أنه "بصرف النظر عن قرار الشوربجي والموقف منه والذي لن يختلف عليه الكثيرون، علينا النظر لهذا الموضوع بعين المسؤولية الوطنية، التي تدفع شباب بالتخلي عن هويتهم المصرية، فنحن أمام قضية لها الأولوية الرئيسية في سياسة الدولة، وهي قضية "الهوية المصرية" عند الشباب المصري، وأنا أعني كلمة الشباب".

وتابع: "علينا التعامل مع ما فعله الشوربجي من منطلق إلقاء حجارة في الماء الراكد، لنبدأ في دراسة وفهم وتحليل دوافع هذا السلوك المرتبط " بالهوية المصرية " قبل أن نفاجئ بانتشارها وتحولها إلى ظاهرة".

وأردف قوله: "الخطأ الفادح هو التهوين من دوافع هذا التصرف، والتعامل معه بفكر المخرج بيتر ميمي، لنفاجىء في رمضان القادم بالاختيار 4 يتناول هوية ووطنية الشوربجي ومحمد صلاح في مسلسل من 30 حلقة".

وأثار قرار الشوربجي باتخاذ قرار باللعب تحت العلم البريطاني ردود أفعال واسعة النطاق بين المصريين ما بين مستنكر وغاضب من هذا التصرف وبين من يدعو للبحث عن الأسباب التي دفعته لذلك، وما إذا هناك أي تقصير من المسؤولين في مصر.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT