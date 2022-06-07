الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات يوم الثلاثاء تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القردة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وأوصت وزارة الصحة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وطمئنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

كما دعت الوزارة الجمهور الكريم ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

المصدر: وام