ثلاثيني تونسي يضرم النار بنفسه

أقدم ثلاثيني تونسي على إضرام النار في نفسه في حي الرياض بمدينة سوسة، ما أدى إلى تعرضه لحروق خطيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية.

ونقل موقع "الجوهرة إف إم" عن المدير الجهوي للصحة في سوسة بوجمعة الفوراتي، أنه "تم نقل الشاب إلى المستشفى الجامعي سهلول، وإدخاله وحدة الانعاش بقسم الاستعجالي".

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ووصف الفوراتي حالة الشاب بالخطيرة، قائلا إنه تعرض لحروق من الدرجة الثالثة في نحو 38 في المئة من جسده، أخطرها على مستوى الرقبة والرأس والصدر.

ورجّح الموقع "أن تكون إشكاليات مادية هي التي دفعته إلى محاولة الانتحار".

كما ذكر موقع إذاعة "صبرة إف إم" أن الشاب الذي أضرم النار في جسده بالقرب من المعهد الثانوي بحي الرياض من ولاية سوسة، نقل إلى المستشفى، وأنه يتلقى الإسعافات، وأضاف أن أسباب إقدام الشاب على الانتحار "تتمثل في مشاكل عائلية".

المصدر: وسائل إعلام تونسية