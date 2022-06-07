الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: لا تشرفنا جمهورية تبنى على شرف النساء

أطلقت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي صيحة فزع على حقوق وحريات المرأة، التي يتم سحلها والاعتداء عليها على صفحات التواصل الاجتماعي "المأجورة".

وشددت نائلة الزغلامي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء تحت عنوان "الديناميكية النسوية" على ضرورة أخذ رأي المرأة التونسية في مسألة الإصلاحات السياسية والتفرد بالسلطة وعدم تمكين المرأة من حقها في المناصب والتعيينات المسقطة في المناصب السياسية على غرار الولاة.

وكدت الزغلامي مقاطعتها للحوار الوطني بصيغته الحالية مؤكدة أنه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة دفاعا على المساواة.

ومن جهة أخرى قالت الزغلامي إنه لا يوجد سحل لحريات وحقوق النساء أكثر مما يحدث اليوم من أجل تبرير تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأردفت بالقول: "لا تشرفنا جمهورية تبنى على شرف النساء وجمهورية جديدة فيها الفحص شرجي وفحص العذرية"، حسب تعبيرها.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية