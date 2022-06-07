بعد إشرافه على جامعة لافال.. تعيين التونسي معز ليمايم على رأس جامعة حكومية أمريكية
RT
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تم اختيار الدكتور التونسي معز ليمايم من قبل مجلس أمناء جامعة شمال فلوريدا الحكومية رئيسا للجامعة.
ويعد الدكتور معز ليمايم الرئيس السابع لجامعة فلوريدا الشمالية التي تأسست سنة 1965.
ومعز ليمايم أكاديمي متخصص في نظم المعلومات الإدارية، كان قد درس في العديد من الجامعات حول العالم مثل جامعة أركنساس، لافال (كندا)، هونغ كونغ وHEC لوزان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسبق أن تم تعيينه مديرا لقسم إدارة نظم المعلومات بجامعة لافال في كيبك بكندا.
المصدر: قناة "نسمة" التونسية