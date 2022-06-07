وزير الدفاع المصري يشارك بتنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي للقوات المسلحة

شارك وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، بتنفيذ المرحلة الرئيسية من مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة "شرف -3".

ونقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

#المتحدث_العسكرى#خير_أجناد_الأرض : الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ( شرف - 3 ) ...



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وأشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهدا للمشاركة فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بجانب مساهمتها فى إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن رجال الهيئة الهندسية هم العقول والسواعد الوطنية المخلصة التي تساهم في البناء والتنمية خلال أزمنة قياسية وبأعلى معايير الجودة في أي بقعة من أرض مصر.

المصدر: "الأهرام"