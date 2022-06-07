 
مباشر

وزير الدفاع المصري يشارك بتنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي للقوات المسلحة

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع المصري يشارك بتنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي للقوات المسلحة
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6s9

شارك وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، بتنفيذ المرحلة الرئيسية من مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة "شرف -3".

ونقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

وأشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهدا للمشاركة فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بجانب مساهمتها فى إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن رجال الهيئة الهندسية هم العقول والسواعد الوطنية المخلصة التي تساهم في البناء والتنمية خلال أزمنة قياسية وبأعلى معايير الجودة في أي بقعة من أرض مصر.

المصدر: "الأهرام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا