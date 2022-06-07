"الصمود 2022".. الجيش الجزائري ينفذ تمرينا ليليا ضخما بالذخيرة الحية (فيديو)

أشرف رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين "الصمود 2022" التكتيكي الليلي بالذخيرة الحية، في مدينة تندوف جنوبي الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن شنقريحة استمع إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي الجنوبي في تندوف، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين الذي جرى على مرحلتين، الأولى نظرية شارك فيها أركان القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين.

وتابع رئيس الأركان الجزائري عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع، من أجل بلوغ أهدافه، لا سيما فيما تعلق بتدريب القادة على تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، إلى جانب اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ وإدارة الأعمال القتالية الليلية وتقييم مدى القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف".

ووقف التمرين على القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، ومدى التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية