تحذير من مخطط استيطاني للاستيلاء على حديقة كنيسة "الروح القدس" (صورة + فيديو)

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات "الاعتداء الهمجي" الذي تعرضت له كنيسة "الروح القدس" التابعة للبطريركية الأرثوذكسية في جبل صهيون بمدينة القدس.

ووصفت الهيئة في بيان يوم الثلاثاء "الاعتداء الذي طال بالتخريب ممتلكات الكنيسة ونبش القبور بالعمل الوحشي وغير الإنساني وانتهاك لحرمة الموتى".

وقالت إن "الاعتداء الذي تعرضت له الكنيسة ليس الاعتداء الأول الذي قام به المستوطنون"، مشيرة إلى أنه استمرار لمحاولاتهم الاستيلاء على الحديقة التابعة للكنيسة لإقامة بؤرة استيطانية.

وأكدت الهيئة أن هذه "الاعتداءات المتكررة تكشف أبعاد المخطط الذي تقوده الجمعيات الاستيطانية بدعم سياسي وأمني من المؤسسة الإسرائيلية في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية والدفع باتجاه تكريس الحرب الدينية".

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات بوتيرة متصاعدة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية من خطر تهويدها والاستيلاء عليها.

مستوطنون يعتدون على كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية في جبل صهيون بالقدس المحتلة pic.twitter.com/NtDBqBC5NX — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) June 7, 2022

المصدر: RT