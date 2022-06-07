مصر.. تحديد أماكن حصول المواطنين على مقابر بالدولار

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن أماكن الأراضي التي يمكن للمصريين الحصول عليها كـ"مقابر" مقابل دفع ثمنها بالدولار.

إقرأ المزيد

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، يختص هذا الطرح بالمصريين في الخارج فقط، أي لا يمكن للمصريين داخل مصر، الحصول على قطعة أرض، ضمن القطع المطروحة، سواء السكنية، أو قطع أراضي المقابر، أو الفيلات السكنية.

1- قطع أراضي المقابر:

يشمل طرح المرحلة الثامنة من مشروع "بيت الوطن"، قطع أراضي للمقابر، وذلك داخل 4 مدن جديدة، (مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أكتوبر الجديدة).

2- قطع الأراضي السكنية:

يشمل طرح المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، قطع أراضي للنشاط السكني، وذلك داخل 9 مدن جديدة، وهم: (مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة الشروق، ومدينة 6 أكتوبر، مدينة بدر، ومدينة السادات، ومدينة دمياط الجديدة).

3- قطع الأراضي المختلطة:

يشمل طرح المرحلة الثامنة من مشروع بيت الوطن، قطع أراضي للنشاط المختلط، وذلك داخل مدينة دمياط الجديدة.

المصدر: الوطن