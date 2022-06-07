مصر.. أول تحرك من الدفاع والأمن القومي بعد تجنيس اللاعب محمد الشوربجي وتمثيله إنجلترا

تقدمت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري ميرال جلال الهريدي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما حدث في واقعة "الشوربجي".

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وجاء الطلب بعد الصدمة الكبيرة التي عاشها كثير من المصريين، بعد الإعلان عن تجنيس محمد الشوربجي لاعب الاسكواش المصري بالجنسية البريطانية، واللعب باسم المملكة المتحدة في المحافل الدولية.

وتناولت الهريدي، أسباب تجنيس اللاعب، التي ذكرها في تصريحاته الإعلامية، وتمثلت في عدم توافر الدعم سواء من وزارة الشباب والرياضة أو من اتحاد الاسكواش المصري له في السنوات الماضية، في حين أن اللاعب محمد الشوربجي وفقا للأرقام والإحصائيات، هو من أعظم اللاعبين في التاريخ الذين مروا على رياضة الاسكواش.

واستعرضت عضو مجلس النواب إنجازات اللاعب، موضحة أنه حافظ على صدارة التصنيف العالمي لنحو 50 شهرًا، بين (2014 – 2021)، كما أنه أكثر لاعب مصري تصدّر التصنيف، فضلا عن فوزه بأكثر من 44 بطولة دولية، ما يجعله أكثر لاعب مصري تتويجًا بالبطولات في تلك اللعبة، إلى جانب فوزه ببطولة العالم عام 2017، وبطولة بريطانيا المفتوحة 3 مرات، وبطولة أمريكا المفتوحة 3 مرات.

وأعربت النائبة عن غضبها مما حدث، قائلة إن الأمر الذي بث في صدورنا حالة غير مسبوقة من الحُزن الممزوج بالغضب، خاصة في حال صحة المعلومات التي نشرها اللاعب بشأن تجاهل القائمين على القطاع الرياضي المصري توفير الدعم الفني والمادي والطبي والتقني له في السنوات الماضية، ما دفعه لاتخاذ تلك الخطوة دون تردد.

وتابعت: "نود أن نشير إلى أننا ننظر إلى الأمر من منظور مُختلف، ونسعى ونأمل دومًا في ترسيخ وتوطين مفهوم الانتماء والهوية المصرية في نفوس الشباب والنشء، الأمر الذي لن يتم أو يفلح دون أن تكون هناك منظومة رياضية تعي ذلك الأمر بشكل جيد، لأن الرياضة هي الملجأ الرئيسي الذي ينجذب إليه الشباب في التعبير عن انتمائهم، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية أو حتى الألعاب الفردية بمختلف أنواعها، فنحن بكل صراحة وحيادية وشفافية نرى أن تلك الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظل وجود المنظومة الرياضية المصرية على حالها القائم".

وتطرقت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في طلب إحاطتها، إلى ضرورة هيكلة القطاع الرياضي المصري بشكل شامل، كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف على أبعاد وملابسات الواقعة، ودراسة أسباب حدوثها وآليات تلافيها مستقبلًا، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة هيكلة منظومة الرياضة المصرية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الوطن