مفتي مصر يطالب بإصدار قانون عالمي جديد بعد إساءة مسؤول هندي للرسول

أدان مفتي مصر شوقي علام، ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على صفحته عبر موقع تويتر من تطاول وإساءة للرسول وزوجته السيدة عائشة.

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وجدد مفتي الجمهورية فى بيانه اليوم الاثنين، دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية، حفاظا على السلم العام على مستوى العالم.

وشدد مفتي الجمهورية على أن مثل هذه التصريحات والإساءات غير المسؤولة تؤجج مشاعر الكراهية، وتبث الفتنة وتدخل العالم في صراعات وحروب، ما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما من شأنه إثارة ونشر سموم الفتنة والكراهية.

وأكد المفتي أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، تمثل إساءة صريحة وتحدٍ صريح لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم، مطالبا بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها التى لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية، وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان.

وكان المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي،، قد نشر تغريدة تحدث فيها عن زواج الرسول بعائشة وهي صغيرة السن.

المصدر: القاهرة 24