بينهم سوريون وفلسطينيون.. الجيش اللبناني يعلن توقيف العشرات أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف عشرات الأشخاص في شمال البلاد، أثناء محاولتهم المغادرة عبر البحر بطريقة غير شرعية، بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون.

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وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "أوقفت وحدة من الجيش على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد- الشمال، 64 شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية، ومن بينهم امرأة حامل مصابة بنزيف تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة".

وأضاف بيان الجيش: "سلم الموقوفون الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT