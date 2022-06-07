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"سانا": أهالي قرية حامو بريف القامشلي يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للجيش الأمريكي

أخبار العالم العربي

AP
رتل أمريكي في سوريا
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن أهالي قرية حامو بريف القامشلي، بمساندة حاجز للجيش السوري، تصدوا لقوات أمريكية حاولت الدخول إلى القرية وطردوها وأجبروها على العودة.

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ونقلت "سانا" عن عدد من أهالي القرية قولهم إن "الرتل الذي يضم 6 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى القرية مدعوما بحوامتين للاحتلال في الأجواء فقام الأهالي بالتصدي له بمؤازرة حاجز للجيش وطردوه من المنطقة".

وأوضحت المصادر لـ"سانا" أن "أهالي القرية أحرقوا العلم الأمريكي على الطريق الدولي أمام الرتل مرددين هتافات التأييد للجيش العربي السوري وتنديدا بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي".

المصدر: "سانا"

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