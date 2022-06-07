الدبيبة: نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بإطلاق إجراءات خاصة تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر.

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وفي كلمة له خلال افتتاح معرض صنع في الجزائر، تعهد عبد الحميد الدبيبة، بإطلاق إجراءات خاصة تعزز هذه الجهود، تتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشار إلى أن "الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها مصادر خير ونماء لصالح الشعبين"، مضيفا: "نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية".

كما أشاد بكون "الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الرسمي لفاعلية المنتجات الجزائرية في طرابلس".

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا أن "غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام".

ووجه عبد الحميد البيبة دعوة لجميع الشركات الليبية ورجال الأعمال إلى التوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار.

كما تعهد بالوصول إلى ترتيبات واضحة وعملية مع الجانب الجزائري لتسهيل التنقل بين البلدين، وتسهيل إجراءات نقل البضائع وإنشاء المشاريع الصناعية والاستثمارية في كافة الجوانب، سواء البنية التحتية والطاقة والتصنيع والخدمات وتبادل البضائع بين الجانبين.

المصدر: "الشروق"