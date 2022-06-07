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وزير الخارجية القطري: محادثات فيينا لم تسقط.. ونحن نتحدث مع إيران ومع الولايات المتحدة

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وزير الخارجية القطري: محادثات فيينا لم تسقط.. ونحن نتحدث مع إيران ومع الولايات المتحدة
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نقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إفادته بأنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أفق التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية مع إيران.

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وقال رئيس الدبلوماسية القطرية في مقابلة تلفزيونية بهذا الشأن نحن "نريد عودة الجهات للاتفاق النووي، لأنه يشكل ركيزة أساسية للأمن والسلم بالمنطقة".

وأشار عبد الرحمن آل ثاني في تصريحاته إلى أن "محادثات فيينا لم تسقط، واتصالاتنا مع إيران ليست بديلا عنها وإنما هي عامل مساعد".

وبلور الوزير القطري موقف بلاده من هذه القضية، وقال بهذا الشأن: "نرى أن الاتفاق النووي يفتح آفاقا لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران"، مضيفا في هذا السياق قوله نحن "نتحدث مع إيران والولايات المتحدة من أجل أرضية مشتركة للعودة لمفاوضات فيينا".

المصدر: elnashra.com

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