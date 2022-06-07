مباحثات تركية قطرية حول التعاون الأمني قبل المونديال

أجرى نائب وزير الداخلية التركي محترم إنجة مباحثات في الدوحة حول التعاون الأمني والشرطي بين البلدين، في ظل استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وجاء خلال اجتماعين منفصلين للمسؤول التركي مع كل من مدير الأمن العام القطري سعد بن جاسم الخليفي ووكيل وزارة الداخلية عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال البطولة الكروية الأضخم والأهم في العالم بمشاركة 32 منتخبا، حيث تستضيف قطر البطولة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر عام 2022، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في ديسمبر الماضي، أن "بلاده سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين البطولة".

المصدر: "الأناضول"