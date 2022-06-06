"الديمقراطي الكردستاني": ريبر أحمد مرشحنا الوحيد لمنصب الرئيس في العراق

أكد عضو الحزب "الديمقراطي الكردستاني" في العراق النائب محما خليل، أن المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد، وأن هناك بوادر للخروج من الانسداد السياسي في البلاد.

وقال، إن "مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لم تكن متأخرة ومنذ بداية الانتخابات انطلقت المبادرة لتوحيد الطرف السني والبيت الشيعي والطوائف الأخرى وذهبنا إلى الطرف الكردي الآخر ولكن لم نوفق على الاتفاق على رئيس الجمهورية".

وأضاف: "حاولنا المحافظة على العملية السياسية بالاتفاق مع التحالف الثلاثي وتشكيل تحالف (انقاذ وطن) للحفاظ على حقوق العراقيين كافة والأكراد خاصة وبناء مؤسسات حكومية قوية".

وأشار، إلى أنه "كانت هناك مبادرات عديدة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر للخروج من الانسداد السياسي وأخرها التي أعطت للمستقلين فرصة تاريخية وحقيقية لإنقاذ العراق"، موضحا أن "بارزاني أبدى ترحيبا كبيرا بمبادرة المستقلين ووعد بدراستها ودعمها".

وتابع: "المستقلون بإمكانهم أن يحلو الانسداد السياسي بالتحالف مع الكتل الكبيرة، وإذا تحالفوا مع (انقاذ وطن) سيحققون الأغلبية للخروج من الانسداد السياسي".

وـوضح، أن "الحوارات بين البارتي واليكتي مستمرة والرئيس بارزاني يرحب بطرح مبادرات لحل الأزمات، وقد طرحنا أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة للتخلص من البيوتات والمشاركة من جميع العراقيين، ولكن لم يتم قبول تلك الفكرة".

وبين أنه "يمكن أن تكون هناك أجواء ايجابية داخل البيت الكردي واختيار رئيس الجمهورية ليس المشكلة الوحيدة.. مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد".

المصدر: "السومرية"