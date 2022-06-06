السودان.. مقتل متظاهر في أم درمان وعدد ضحايا الاحتجاجات يرتفع إلى 100

أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" بمقتل محتج أثناء فض قوات الأمن مظاهرات مناهضة للانقلاب في مدينة أم درمان.

وقالت اللجنة في بيان إن الوفاة الأخيرة ترفع العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين لقوا حتفهم منذ انقلاب 25 أكتوبر العسكري إلى 100 قتيل.

وأضافت أن الضحية هو ثاني حالة وفاة بعد رفع حالة الطوارئ في 29 مايو، مرجحة مقتله برصاصة في الصدر.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات اندلعت في أم درمان يوم الاثنين بعد زيارة قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

من جهة أخرى، أعلن "تحالف قوى الحرية والتغيير" المعارض يوم الاثنين مقاطعته اجتماعا فنيا دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وأكد التحالف أن الاعتذار يعود إلى أن الحوار "لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب أكتوبر والذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية".

المصدر: وكالات