الكويت تدرج عددا من الكيانات والأفراد على قائمة الإرهاب

أعلنت الكويت أنها أدرجت 13 فردا و3 كيانات على قوائم الإرهاب، تزامنا مع إعلان الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" عن إدراج شخصيات وكيانات على قوائم الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات بوصفها جماعات إرهابية، أصدرته "لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية".

وأشارت غلى أن ذلك يأتي "ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه".

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية "الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الارهاب مع السعودية"، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان – دولة قطر – دولة الإمارات.

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وقالت الوكالة إن تلك الإجراءات تُعد "استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تؤكد حرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية، التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز".

وختمت أنه "تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة".

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية