مصر تكافح أزمة الاقتصاد العالمية "بحلول غير مسبوقة"

أعلن مجلس الوزراء المصري عن تشكيل لجنة عليا للأداء الاقتصادي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص خلال الأزمة العالمية غير المسبوقة، التي يجب التعامل معها "بحلول غير مسبوقة أيضا".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، في تصريحات لقناة "النهار" إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شكل اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار سعد إلى ان مدبولي اجتمع باللجنة مساء الأحد، وكان الحديث عن القطاع الخاص ومشاركته في المشروعات على رأس الموضوعات التي تمت مناقشتها.

وأكد سعد أن التكليفات التي وجهها مدبولي للوزراء تقوي من دور القطاع الخاص الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البلاد تمر بأزمة عالمية غير مسبوقة، وأنه "علينا كدولة أن نتعامل معها بحلول غير مسبوقة أيضا".

ولفت إلى أن الفترة المقبلة "ستشهد تمثيلا قويا للقطاع الخاص، وسيكون هناك توسع في الطروحات، وفتح المجال للقطاع الخاص لإدارة بعض أصول الدولة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات المختلفة".

وردا على سؤال، لماذا لم يكن القطاع الخاص حاضرا في الفترة من 2013-2019، قال سعد إن "كل هذه السنوات كانت سنوات أزمة، وأي قطاع خاص لم يكن متحمسا للمشاركة في المشروعات، لأن الاستثمارات التي كانت الدولة تريدها، تفوق قدرة القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن الدولة عملت في السنوات الماضية، على توفير بنية تحتية حسنت المرافق، لفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص.

كما ذكر أن الأزمة العالمية الأخيرة أثبتت أن هذا هو وقت القطاع الخاص، لأن اعتماد الدول على نظام الأموال الساخنة أثبت فشله وقت الأزمات، أما الاستثمار في المشروعات والمدارس والجامعات ثابت لا يهرب، ويخلق فرص عمل ويعزز قدرة الدولة، ولهذا أسقطت الدولة من حسابتها الاعتماد على الأموال الساخنة.

المصدر: cairo24