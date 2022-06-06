اليمن.. دعوة حوثية للتظاهر في مدينة تعز بعد فتح الطرقات

دعا القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي أهالي تعز إلى التظاهر أمام الخطوط التي أعلنت الحركة أنها فتحتها في وقت سابق.

وقال الحوثي عبر "تويتر" إنه يدعو الأهالي للتظاهر "إذا كانوا غير خائفين من اعتداءات المرتزقة ودول العدوان، فتقييم الوضع خاص بهم".

ادعو ابناء تعز التظاهر امام الخطوط المفتوحة من قبلنا

اذا كانوا غير خايفين من اعتداءات المرتزقة ودول العدوان

فتقيم الوضع خاص بهم

كونهم اعرف بمدى اجرام المرتزقة

والدول الداعمة

دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي #كفايه_حصار_تعز_يامجرمون — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 6, 2022

وكان الحوثي قال في تغريدة سابقة إن "فتح الخطوط في تعز، يؤكد حب المواطن والحرص عليه" وأضاف أن فتح الطرقات "يؤكد أن مرتزقة العدوان هم من يحاصر تعز كما تحاصر دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي اليمن قاطبة"، حسب تعبيره.

ونشر الحوثي وثيقة "حسن النوايا" ترد فيها نقاط الاتفاق، ومنها إعلان الطرفين حسن النوايا تجاه القضايا الإنسانية.

فتح الخطوط في تعز من قبل #صنعاء_الجمهورية

يؤكدحب المواطن وحرصه عليه

يؤكد ان مرتزقة العدوان هم من يحاصر تعز كمايحاصر دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي اليمن قاطبة

يؤكد ان الحصار كذبة

فالمحاصر يعبر الطريق المفتوحة اي كانت بدون اي مبررات او تحفظات#كفايه_حصار_تعز_يامجرمونpic.twitter.com/lleedYKnqi — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 6, 2022

يذكر أن الحركة كانت اشترطت عدة إجراءات قبل أن تفتح الطرقات في المدينة، ومن ذلك: إنهاء القتال في مدينة تعز، ورفع المواقع من الجانبين.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على "الحوثيين" لرفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن تعز.





المصدر: RT