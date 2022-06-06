اليمن.. دعوة حوثية للتظاهر في مدينة تعز بعد فتح الطرقات
دعا القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي أهالي تعز إلى التظاهر أمام الخطوط التي أعلنت الحركة أنها فتحتها في وقت سابق.
وقال الحوثي عبر "تويتر" إنه يدعو الأهالي للتظاهر "إذا كانوا غير خائفين من اعتداءات المرتزقة ودول العدوان، فتقييم الوضع خاص بهم".
ادعو ابناء تعز التظاهر امام الخطوط المفتوحة من قبلنا— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 6, 2022
اذا كانوا غير خايفين من اعتداءات المرتزقة ودول العدوان
فتقيم الوضع خاص بهم
كونهم اعرف بمدى اجرام المرتزقة
والدول الداعمة
دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي #كفايه_حصار_تعز_يامجرمون
وكان الحوثي قال في تغريدة سابقة إن "فتح الخطوط في تعز، يؤكد حب المواطن والحرص عليه" وأضاف أن فتح الطرقات "يؤكد أن مرتزقة العدوان هم من يحاصر تعز كما تحاصر دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي اليمن قاطبة"، حسب تعبيره.
ونشر الحوثي وثيقة "حسن النوايا" ترد فيها نقاط الاتفاق، ومنها إعلان الطرفين حسن النوايا تجاه القضايا الإنسانية.
فتح الخطوط في تعز من قبل #صنعاء_الجمهورية— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 6, 2022
يؤكدحب المواطن وحرصه عليه
يؤكد ان مرتزقة العدوان هم من يحاصر تعز كمايحاصر دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي اليمن قاطبة
يؤكد ان الحصار كذبة
فالمحاصر يعبر الطريق المفتوحة اي كانت بدون اي مبررات او تحفظات#كفايه_حصار_تعز_يامجرمونpic.twitter.com/lleedYKnqi
يذكر أن الحركة كانت اشترطت عدة إجراءات قبل أن تفتح الطرقات في المدينة، ومن ذلك: إنهاء القتال في مدينة تعز، ورفع المواقع من الجانبين.
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على "الحوثيين" لرفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن تعز.
المصدر: RT