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اليمن.. دعوة حوثية للتظاهر في مدينة تعز بعد فتح الطرقات

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اليمن.. دعوة حوثية للتظاهر في مدينة تعز بعد فتح الطرقات
AP Hani Mohammed القيادي في حركة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي
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دعا القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي أهالي تعز إلى التظاهر أمام الخطوط التي أعلنت الحركة أنها فتحتها في وقت سابق.

وقال الحوثي عبر "تويتر" إنه يدعو الأهالي للتظاهر "إذا كانوا غير خائفين من اعتداءات المرتزقة ودول العدوان، فتقييم الوضع خاص بهم".

وكان الحوثي قال في تغريدة سابقة إن "فتح الخطوط في تعز، يؤكد حب المواطن والحرص عليه" وأضاف أن فتح الطرقات "يؤكد أن مرتزقة العدوان هم من يحاصر تعز كما تحاصر دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي اليمن قاطبة"، حسب تعبيره.

ونشر الحوثي وثيقة "حسن النوايا" ترد فيها نقاط الاتفاق، ومنها إعلان الطرفين حسن النوايا تجاه القضايا الإنسانية.

يذكر أن الحركة كانت اشترطت عدة إجراءات قبل أن تفتح الطرقات في المدينة، ومن ذلك: إنهاء القتال في مدينة تعز، ورفع المواقع من الجانبين.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على "الحوثيين" لرفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن تعز.

المصدر: RT

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