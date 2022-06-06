الأردن: استكمال 80% من تحضيرات إطلاق مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق مشروع أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى العقبة قد أنجزت.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، إن "هذا مشروعا ينعكس بشكل إيجابي كبير على العراق وعلى الأردن، وأيضا على أشقائنا في مصر، لأن الرؤية هي أن ننطلق من الأردن باتجاه مصر".

وتابع: "هذا مشروع كبير يحتاج إلى كثير من الدراسات، يحتاج إلى كثير من التوافقات وحسب تقييمنا المشترك، فإن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذا المشروع قد تمت وننتظر الآن الخطوات الأخيرة".

وأضاف: "من ناحية المبدأ تم التوافق عليه ومن ناحية الدراسات الأولية التي تثبت جدوى المشروع تم التوافق عليها.. فنحن ماضون، لكن مرة أخرى نأخذ بعين الاعتبار بأننا بدأنا بشكل كلي، حددنا كل القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها ومضينا، حيث كان هنالك فرص سريعة للتقدم تحديدا فيما يتعلق بقضايا مثل النقل، وموضوع الربط الكهربائي".

وأشار الصفدي، إلى أن "مشروع المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة على الحدود الأردنية-العراقية، وحيث ستعمل الدول الثلاث من أجل إطلاق هذه المدينة موقعا استثماريا يأتي إليه كل من يرى جدوى في الاستثمار من أجل أن نحقق التكامل الاقتصادي بيننا".

وشدد على أن "المدينة الصناعية في المرحلة الأخيرة من إنهاء التحضيرات التي ستطلق عملية بدء جذب الصناعات والاستثمارات لها".

وأوضح أن "المنفعة المشتركة هي القاعدة التي انطلقنا منها في إطلاق آلية التعاون الثلاثي، حيث لن ينجح شيء إلا إذا حقق منفعة مشتركة لكل أطرافه، ونحن واثقون بأن آلية التعاون الثلاثي هذه قادرة على أن تعود بالخير على دولنا وشعوبنا، وأيضا قادرة على أن تقدم منطلقا لمزيد من التعاون الإقليمي الذي أثبتت التحديات الأخيرة، خصوصا في ظروف جائحة كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية جدواه".

المصدر: "المملكة"