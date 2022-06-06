مصر.. محتال يجمع 6 ملايين جنيه عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على متسول أنشأ موقعا إلكترونيا زعم عبره أنه مريض ويحتاج إلى مساعدات إنسانية، وجمع أموالا تقدر بـ6 ملايين جنيه (حوالي 322 ألف دولار أمريكي).

وفي التحقيقات اعترف بأنه جمع الأموال من المواطنين بالشوارع فضلا عن التسول "أون لاين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت التحريات أنه أثناء القبض على المتهم، ضبط بحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية، إضافة إلى 17 شهادة طبية "مزورة" باسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد".

وضبط معه 5 هواتف محمول وبفحصها تبين أنها محملة بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد.

كما عثر معه على مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي يقدر بـ1100 جنيه، أقر أنه جمعها خلال يوم واحد فقط، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وأقر بأن لديه حسابا في البنك يدخر به ما يجمعه من أموال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد له فى الوقت المناسب، والتحفظ على جميع الأموال الموجودة لدى البنوك.

المصدر: "اليوم السابع"