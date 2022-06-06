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مصر.. الأمن يكشف حقيقة تغيب طالبة الشيخ زايد

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مصر.. الأمن يكشف حقيقة تغيب طالبة الشيخ زايد
Gettyimages.ru
مصر.. قوات الأمن تكشف مفاجأة في واقعة العثور على طالبة الشيخ زايد المتغيبة
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كشف الأمن المصري حقيقة تغيب طالبة جامعة حلوان عن أهلها نحو 3 أسابيع، إثر تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" طلب خلاله أحد الأشخاص المساعدة في العثور على ابنته المتغيبة.

وقال صاحب الفيديو في المقطع المتداول إنه يطلب المساعدة للعثور على ابنته (طالبة) المتغيبة عقب خروجها لأداء الامتحانات وعدم عودتها لمنزلها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

وذكرت الشرطة أنه وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بتغيب الفتاة المشار إليها وأقرت بأن المتغيبة نجلتها بالتبني.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها فهربت صحبته وتزوجا بتاريخ 25 مايو 2022 عقب قيامها بتوكيل أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، لعدم إتمامها السن القانونية.

هذا وذكرت الداخلية أن السلطات اتخذت الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مصر.. الأمن يكشف حقيقة تغيب طالبة الشيخ زايدمصر.. قوات الأمن تكشف مفاجأة في واقعة العثور على طالبة الشيخ زايد المتغيبة

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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