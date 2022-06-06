الكشف عن حقيقة فيديو متداول بعد إعلان العراق إنتاج طائرة مسيرة لمراقبة الحدود (فيديو)

بالتزامن مع إعلان هيئة التصنيع الحربي العراقية إنتاج طائرة مسيرة لمراقبة الحدود وخطوط النفط، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه يصور هذه الطائرة.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أن الادعاء خاطئ والفيديو المتداول المنشور يعود إلى عام 2020 لطائرة مسيرة تستخدم للتعقيم من فيروس كورونا المتفشي آنذاك.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص ينظرون إلى مسيرة تبدأ بالتحليق ثم تسقط أرضا.

وعلق ناشرو الفيديو بالقول "تجربة طائرة مسيرة تم صنعها في العراق لمراقبة الحدود".

وحصد الفيديو آلاف التفاعلات عبر موقع "فيسبوك" منذ بدء انتشاره بالتزامن مع إعلان هيئة التصنيع الحربي العراقية في الأول من يونيو إنتاج طائرة "صقر واحد" المسيرة في مصنع الكرامة التابع لهيأة التصنيع، مشيرا إلى أن هذه الطائرة تستخدم لمراقبة الحدود وخطوط النفط وأبراج نقل الطاقة.

وهذه الطائرة لا علاقة لها بالمسيرة "صقر واحد" التي أنتجها العراق.

المصدر: أف ب