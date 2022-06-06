الرئيس التونسي يجري تعديلا كبيرا في سلك الولاة

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين إجراء تعديل كبير في سلك الولاة شملت 13 ولاية.

وفيما يلي قائمة الولاة الجدد: منذر سيك علي (المنستير)، خالد النوري (أريانة)، محمّد العشّ (زغوان)، نبيل الفرجاني (سوسة)، رضا الركباني (القصرين)، حافظ الفيتوري (تطاوين)، عبد الحليم حمدي (سيدي بوزيد)، سمير كوكة (جندوبة)، صباح ملاك (نابل)، مصباح كردمين (قابس)، وليد العباسي (سليانة)، فاخر الفخفاخ (صفاقس)، محمد الطيب الخليفي (قبلي).

كما استقبل الرئيس التونسي بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وإلى الجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 يوليو 2022 من أجل إنشاء جمهورية جديدة.

كما تم التعرض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.

المصدر: RT