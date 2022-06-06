الرئيس التونسي: من الضروري اقتطاع أيام العمل للقضاة المضربين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال يوم الاثنين على اقتطاع أيام العمل للقضاة المضربين.

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كما دعا لاتخاذ جملة من الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرر المساس بمصالح المتقاضين.

وأكد الرئيس وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف.

ويأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب بداية من يوم الاثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

المصدر: RT