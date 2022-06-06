إيران وقطر تتفقان على تشكيل مجلس أعمال مشترك

وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تنص على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

ووقع الاتفاق عن الدوحة، رئيس غرفة قطر التجارية خليفة بن جاسم آل ثاني، وعن طهران رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية غلام حسين شافعي.

وأشاد رئيس غرفة قطر، بتشكيل مجلس الأعمال المشترك والذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال القطريين والإيرانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤهل المجلس للقيام بدوره في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين الصديقين.

ولفت إلى وجود العديد من الشركات الإيرانية التي تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والخدمات والصيانة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والغاز، مؤكدا اهتمام وحرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير التبادل التجاري.

وشدد على أن هناك فرصا عديدة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والإيراني في مجالات مختلفة زراعية وتجارية وصناعية والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها، كما يوجد الكثير من المحفزات والتسهيلات التي يوفرها كلا البلدين.

بدوره، أكد رئيس غرفة إيران التجارية، رغبته في تعزيز علاقات التعاون التجاري مع قطر، لافتا إلى توفر إمكانيات كبيرة للتعاون وتحقيق معدلات أعلى من التبادل التجاري بين الطرفين.

وأشار إلى أهمية التعاون بين غرفتي قطر وإيران من خلال "مجلس الأعمال المشترك" لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين على تبادل الاستثمارات وبما يزيد من التبادل التجاري، منوها إلى رغبة طهران في تطوير العلاقات الدوحة بمختلف المجالات التجارية والصناعية.

المصدر: irna