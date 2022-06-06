الكويت.. وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب عبد الله طامي (صور)

كشفت مصادر أمنية في الكويت لصحيفة "القبس" المحلية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب المواطن عبد الله طامي.

وقالت المصادر لـ"القبس" إن نتائج التحقيق ستكون على طاولة الوزير النواف، خلال 48 ساعة".

وكان النائب الكويتي السابق جمعان الحربش، قد قال إن الشاب عبد الله فهد طامي قد أصيب بجلطة أثرت على حركة نصف جسمه، إثر تعرّضه "لتعذيب مؤلم ومخيف" على أيدي أفراد من المباحث الجنائية.

كنا عبر عدد من نواب مجلس الأمة عن غضبهم "لوقائع التعذيب في المباحث الجنائية"، وطالبوا وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بسرعة الكشف عن ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأثارت القضية موجة غضبة واسعة بين النشطاء في الكويت، حيث طالبوا بسرعة محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

شكوى للنائب العام ضد مباحث السلاح بعد تعذيب وضرب المواطن عبد الله فهد طامي



- تم احتجازه ثلاثة أيام.



- دخل العناية المشددة على إثر إصابته بنزيف في المخ pic.twitter.com/gQ6Vd5PcZJ — شبكة كيو (@qnetworkkw) May 29, 2022

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس نادي الكويت خالد الغانم يزوران المواطن عبدالله فهد طامي الذي تعرض للتعذيب في مباحث السلاح بعد خروجه من العناية في مستشفى الصباح. pic.twitter.com/YJx4Pjkr05 — المجلس (@Almajlliss) June 5, 2022

مرزوق واخوه خالد زاروا المواطن عبدالله طامي الذي تعرض للتعذيب على يد مباحث السلام !!



وصلت الرسالة يا شيخ مشعل ؟ pic.twitter.com/6M7aAutult — د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) June 5, 2022

الجلطة والحرق والتعذيب ثابت ورغم مضي إسبوع يقولون إن ثبت سنتخذ ونتخذ !!بشروهم بالسلامه مادام هذا ردهم !

بيان سخيف من الداخلية !

ماتعرض له الشاب #عبدالله_فهد_طامي

من حرق وتعذيبٍ شديد داخل المباحث ، يفترض إنتفاضة شاملة وتطهير عاجل من كل متوحش وسادي وعديم أخلاق داخل أجهزة الداخلية https://t.co/dfCtqeHUt6pic.twitter.com/EKgmnxpjZ6 — الحميدي السبيعي (@lawyerhumaidi) June 5, 2022

🌍 في تحرك لتهدئة النفوس ومعرفة الحقيقة .. نائب رئيس الحكومة الكويتية وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الاحمد يأمر بإجراء تحقيق داخلي فوري بموضوع المواطن عبدالله فهد طامي ،إثر ماورد عن تعذيبه أثناء احتجازه في المباحث العامة. ✍ pic.twitter.com/H8cjCJpmsj — عبدالله ال مسهوج (@AA554454) June 6, 2022

المصدر: وسائل إعلام كويتية