الإمارات.. شاب يتهم جاره بالتسبب في إصابة كلبه باضطراب نفسي

قضى مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي بتعويض قيمته 40 ألف درهم لطالب تعرض لاعتداء من قبل جاره، إثر مشادة بسبب قطة وكلب.

وذكر صاحب الشكوى في تحقيقات النيابة العامة إن كلبه تضرر نفسيا من الواقعة إذ هرب خوفا من المعتدي ولم يعثر عليه إلا في صباح اليوم التالي وامتنع عن الأكل والشرب بسبب توتره وخوفه، ما دفعه إلى أخذه للعيادة البيطرية حتى يتلقى الرعاية اللازمة.

وبدأت الواقعة حسبما ورد في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة حين خرج قط المتهم من المنزل أثناء دخول الأخير عقب عودته من عمله، وجرى القط في الشارع، فحاول اللحاق به، في الوقت الذي كان يمر المجني عليه مع كلبه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم سمع جاره يقول متحدثا للكلب "إن القط يخاف منك يا كلب" فاستفزت العبارة المتهم الذي رد عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب.

وكشفت التحقيقات وجود خلافات سابقة بين الجارين انتهت بمحضر صلح في الشرطة على خلفية إتلاف المجني عليه سيارة زوجة المتهم.

وكشفت كاميرات المراقبة في منزل أحد الجيران وثقت الواقعة، إلى أن كلب المشتكي تعرض لضرر نفسي بالغ جراء الاعتداء إذ فر خوفا من المتهم وغاب لمدة يوم كامل وحين عثر عليه في اليوم التالي كان متوترا ورفض الأكل والشرب حتى اضطر إلى اصطحابه إلى العيادة البيطرية.

من جهته أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة الجزاء باعتدائه على سلامة جاره وسبه عازيا ذلك إلى قيام الأخير بسبه بعبارة "يا كلب".

وأفاد المستشار القانوني محمد نجيب من دفاع المجني عليه بأن نتائج التقارير الفنية وتفريغ الكاميرات، واعتراف المتهم بارتكابه واقعتي التعدي بالضرب والسب العلني ترسخ ثبوت التهمة في حقه، مؤكدا تمسك المجني عليه بالحق المدني بأن يؤدى له مبلغ 51 ألف درهم تعويض مدني مؤقت.

وبعد النظر في الدعوى من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية والاستئناف حكم على المتهم بغرامة 5000 درهم، ومن ثم أحيل النزاع المدني إلى مركز التسوية الودية للمنازعات الذي حكم لصالح المجني عليه بمبلغ 40 ألف درهم بواقع 20 ألف عن الأضرار الأدبية والنفسية، وما اعتراه من خجل وحزن بسبب التعدي عليه أمام مسكنه في حضور جمع من جيرانه، و20 ألف أخرى لما تكبده من مصروفات للعلاج ورسوم التقاضي.

المصدر: موقع "الإمارات اليوم"