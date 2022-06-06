دبلوماسي إيراني سابق: على السعودية تجاوز الفترة الانتقالية

اعتبر السفير الإيراني السابق في الأردن، نصرت الله تاجيك، أن السعودية بحاجة لإزالة التوتر مع جيرانها لتجاوز الفترة الانتقالية من الملك سلمان، إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب تاجيك، عن عدم تفاؤله منذ البداية بشأن المحادثات التي تجري بين بلاده والسعودية في العاصمة العراقية، معتبرا أن الرياض "مارست سلوكا مزدوجا مع طهران، فمن جهة تسعى لإعادة العلاقات بين البلدين وتحويل الوفود الأمنية إلى وفود سياسية ودبلوماسية، ومن جهة أخرى تمارس كل التخريب والجهود الهادفة لتكثيف الأجواء المناهضة لإيران".

واعتبر أن "السعودية بحاجة لتخفيض التوتر مع جيرانها من أجل تمرير الفترة الانتقالية من الملك سلمان إلى الأمير محمد بن سلمان، وفي نفس الوقت لإحياء علاقاتها مع الولايات المتحدة".

المصدر: "سبوتنيك"