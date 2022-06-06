مصر.. إعدام جماعي لـ3 أشقاء

نفذت مصلحة السجون داخل سجن برج العرب بالإسكندرية في مصر حكم الإعدام بحق 3 أشقاء لإدانتهم بقتل شخصين والشروع في قتل آخر عام 2011.

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تعود أحداث الواقعة إلى يوليو عام 2011 بتلقي قوات الأمن في بورسعيد، بلاغا بمقتل شخصين وإصابة آخر بعدة طلقات نارية، وبالانتقال تبين العثور على جثتين، بينما تبين إصابة آخر وتم نقل المتوفيين لثلاجة المستشفى، ونقل المصاب للعلاج.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء بسبب وجود خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه الأول، فاستعان المتهم بباقي المتهمين وأعدوا أسلحة نارية، وما أن شاهدوهم تم إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها، وبالعرض على النيابة العامة تمت إحالتهم للجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام.

وفي 17 أبريل عام 2021 أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بإعدام الـ 3 أشقاء، ونفذت مصلحة السجون الحكم داخل سجن برج العرب.

المصدر: الوطن