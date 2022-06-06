 
مباشر

بوابة العالم الآخر.. مصر تطرح مقابر للمواطنين بآلاف الدولارات

أخبار العالم العربي

بوابة العالم الآخر.. مصر تطرح مقابر للمواطنين بآلاف الدولارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6ed

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر أراضي مقابر مخصصة للمصريين بالخارج في 4 مدن جديدة، القاهرة الجديدة - بدر -العاشر من رمضان -أكتوبر الجديدة.

إقرأ المزيد
لأول مرة في التاريخ.. مقابر بالدولار للمواطنين في مصر
لأول مرة في التاريخ.. مقابر بالدولار للمواطنين في مصر

وبلغ سعر المتر في مقابر مدينة القاهرة الجديدة، 90 دولارا أي ما يعادل 1565 جنيها، وبذلك تصل قيمة المقبرة مساحة 40 مترا، 3600 دولار، ومقدمة الحجز 900 دولار.

وبلغ سعر المتر بـ مدينة بدر 80 دولارا أي ما يعادل 1320 جنيها، وبذلك يصل سعر المقبرة مساحة 40 مترًا، 3200 دولار، لتكون المقدمة المطلوبة كدفعة حجز 800 دولار.

أما مدينة أكتوبر الجديدة، فبلغ سعر المتر بها 90 دولارا، أي ما يعادل 1565 جنيها، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمقبرة مساحة 40 مترًا، 3600 دولار، يسدد الراغب في الحصول عليها دفعة حجز ومقدم 900 دولار.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا