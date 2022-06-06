بوابة العالم الآخر.. مصر تطرح مقابر للمواطنين بآلاف الدولارات

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر أراضي مقابر مخصصة للمصريين بالخارج في 4 مدن جديدة، القاهرة الجديدة - بدر -العاشر من رمضان -أكتوبر الجديدة.

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وبلغ سعر المتر في مقابر مدينة القاهرة الجديدة، 90 دولارا أي ما يعادل 1565 جنيها، وبذلك تصل قيمة المقبرة مساحة 40 مترا، 3600 دولار، ومقدمة الحجز 900 دولار.

وبلغ سعر المتر بـ مدينة بدر 80 دولارا أي ما يعادل 1320 جنيها، وبذلك يصل سعر المقبرة مساحة 40 مترًا، 3200 دولار، لتكون المقدمة المطلوبة كدفعة حجز 800 دولار.

أما مدينة أكتوبر الجديدة، فبلغ سعر المتر بها 90 دولارا، أي ما يعادل 1565 جنيها، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمقبرة مساحة 40 مترًا، 3600 دولار، يسدد الراغب في الحصول عليها دفعة حجز ومقدم 900 دولار.

المصدر: القاهرة 24