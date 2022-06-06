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5 مدن عربية في دولة واحدة تسجل على التوالي أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

أخبار العالم العربي

5 مدن عربية في دولة واحدة تسجل على التوالي أعلى درجات حرارة في العالم اليوم
AP David Zalubowski
صورة تعبيرية
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سجلت الكويت، اليوم الاثنين، أعلى 5 درجات حرارة بالعالم، في عدة مدن، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.

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وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد تجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ51 درجة مئوية في مدينة الجهراء الكويتية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها 4 مناطق في البلاد من حيث الحرارة، وهي كالآتي: "

- الصليبية: 50 درجة مئوية.

-العبدلي: 49.7 درجة مئوية.

- المزرعة التجريبية: 49.6 درجة مئوية.

- مطار الكويت الدولي: 49.4 درجة مئوية".

5 مدن عربية في دولة واحدة تسجل على التوالي أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

المصدر: "EldoradoWeather"

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