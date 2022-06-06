القوات الروسية تواصل تسيير دورياتها على "النمر" شمال سوريا

يواصل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الروسي، تسيير دوريات في المنطقة الحدودية بمحافظة حلب في شمال سوريا، وسط مخاوف من إطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة هناك.

ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر عسكريين روس وهم يتحركون على مسار يزيد طوله عن 50 كم، في رتل يضم عربة "تيغر" المدرعة وعددا من ناقلات الجند المدرعة.

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وتنفيذ الشرطة العسكرية الروسية دوريات في شمال سوريا يهدف في المقام الأول لضمان سلامة المدنيين ومراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وفي وقت سابق أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا تكثيف الجماعات المسلحة نشاطها في محيط إدلب عقب إعلان تركيا نيتها بدء عملية عسكرية في شمال سوريا.

من جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن أمل موسكو في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في سوريا.

المصدر: RT